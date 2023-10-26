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Спарта - Рейнджерс

26.10.2023, Четверг, 19:45 мск Лига Европы, 3 тур Спарта - Рейнджерс
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Матч начнется в 19:45 мск
Лига Европы (2021/2022), группа A
5 тур
25 ноября, четверг 23:00 Рейнджерс 2:0 Спарта
2 тур
30 сентября, четверг 19:45 Спарта 1:0 Рейнджерс
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