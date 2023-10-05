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Славия - Шериф

05.10.2023, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 2 тур Славия - Шериф
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
ответный матч		 5 августа, среда 22:00 Славия 1:1 Шериф
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
первый матч		 29 июля, среда 21:00 Шериф 0:0 Славия
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