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Маккаби - Панатинаикос

05.10.2023, Четверг, 22:00 мск Лига Европы, 2 тур Маккаби - Панатинаикос
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Матч начнется в 22:00 мск
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