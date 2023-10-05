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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Ренн
Вильярреал - Ренн: обзор матча 05 октября 2023
Вильярреал
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
36'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Ренн
90'
+2
Пенальти не реализован!
М. Терье
Желтая карточка
А. Педраса
87'
Замена
Р. Террац
️️️️
А. Серлот
85'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
А. Морено
85'
81'
Замена
М. Терье
️️️️
Д. Дуэ
Замена
С. Комесанья
️️️️
М. Тригерос
74'
73'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Сантамария
73'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Б. Бурижо
64'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
Б. Йылдырым
64'
Замена
А. Гуири
️️️️
И. Салах
58'
Желтая карточка
А. Трюффер
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
58'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Баэна
57'
Желтая карточка
А. Баэна
54'
Желтая карточка
А. Морено
50'
Желтая карточка
Й. Пино
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Серлот
36'
28'
Желтая карточка
Д. Дуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Жоффри Лембе
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
5
Морено
2
Манди
46
Габбиа
2
Фемения
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
10
Баэна
10
Пино
9
Серлот
4-1-1-3-1
30
Манданда
20
Дуэ
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
14
Дуэ
10
Бляс
7
Салах
91
Йылдырым
10
Баэна
23
Педраса
23
Педраса
10
Баэна
5
Морено
39
Альбиоль
39
Альбиоль
5
Морено
9
Серлот
11
Террац
11
Террац
9
Серлот
14
Тригерос
14
Комесанья
14
Комесанья
14
Тригерос
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
7
Сантамария
18
Матич
18
Матич
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
28
Ле Фе
27
Бурижо
14
Дуэ
11
Терье
11
Терье
14
Дуэ
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
7
Салах
9
Гуири
9
Гуири
7
Салах
Остались в запасе
Вильярреал
Ренн
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Жоффри Лембе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Илиас Акомах
ПВ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
32
Фабиан Ридер
ЦП
30
Жоффри Лембе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Вильярреал - Ренн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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