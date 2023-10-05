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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тулуза - ЛАСК
Тулуза - ЛАСК: обзор матча 05 октября 2023
Тулуза
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
ЛАСК
31'
Г. Суасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - ЛАСК
Замена
В. Каманци
️️️️
Н. Шмидт
90'
+1
90'
Желтая карточка
И. Любич
88'
Замена
С. Ба
️️️️
Д. Белло
88'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Таловеров
Замена
Д. Генро
️️️️
Т. Даллинга
77'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
А. Доннум
77'
76'
Желтая карточка
Э. Дарбо
69'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
Б. Йовичич
69'
Замена
М. Коне
️️️️
М. Любичич
Желтая карточка
М. Деслер
65'
Замена
Ф. Магри
️️️️
С. Гелаберт
61'
59'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Усор
57'
Желтая карточка
Б. Йовичич
Желтая карточка
Н. Шмидт
40'
Желтая карточка
М. Диарра
39'
Желтая карточка
Г. Суасо
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Суасо
Пас отдал
Т. Даллинга
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
77
Иван Любич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Денис Генро
АП
15
Натан Скитта
АП
9
Франк Магри
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
4-3-2-1
16
Ресте
24
Диарра
17
Суасо
2
Николайсен
3
Деслер
31
Шмидт
23
Кассерес
4
Сьерро
10
Гелаберт
15
Доннум
27
Даллинга
4-2-2-2
26
Лаваль
16
Андраде
4
Цирайс
40
Таловеров
2
Белло
32
Йовичич
77
Любич
29
Флеккер
8
Усор
32
Жуль
27
Любичич
31
Шмидт
12
Каманци
12
Каманци
31
Шмидт
27
Даллинга
10
Генро
10
Генро
27
Даллинга
10
Гелаберт
9
Магри
9
Магри
10
Гелаберт
15
Доннум
14
Беграуи
14
Беграуи
15
Доннум
2
Белло
25
Ба
25
Ба
2
Белло
32
Йовичич
5
Дарбо
5
Дарбо
32
Йовичич
40
Таловеров
23
Мустафа
23
Мустафа
40
Таловеров
8
Усор
17
Гавел
17
Гавел
8
Усор
27
Любичич
14
Коне
14
Коне
27
Любичич
Остались в запасе
Тулуза
ЛАСК
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
40
Джастин Ляком
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
15
Натан Скитта
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
1
Лукас Юнгвирт
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Тулуза - ЛАСК
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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