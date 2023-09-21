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Карабах - Мольде

21.09.2023, Четверг, 19:45 мск Лига Европы, 1 тур Карабах - Мольде
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Матч начнется в 19:45 мск
П1
1.8
Х
3.8
П2
4.3
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Лига чемпионов (2020/2021)
3 раунд
16 сентября, среда 20:00 Карабах 0:0
(5:6)п		 Мольде
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