Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Вильярреал
Панатинаикос - Вильярреал: обзор матча 21 сентября 2023
Панатинаикос
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
38'
Ф. Иоаннидис
78'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Вильярреал
Желтая карточка
А. Канталапьерда
89'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Паласиос
88'
87'
Желтая карточка
А. Педраса
84'
Желтая карточка
А. Баэна
ГОЛ! 2:0!
А. Шпорар
Пас отдал
А. Гнезда Черин
78'
77'
Замена
А. Баэна
️️️️
Х. Луис Моралес
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Бернард
76'
Замена
В. Арао
️️️️
Р. Перес
76'
74'
Желтая карточка
А. Серлот
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Мансини
68'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
68'
64'
Желтая карточка
К. Фемения
61'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
Д. Парехо
️️️️
С. Комесанья
60'
Замена
А. Серлот
️️️️
Б. Бреретон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Я. Коцирас
38'
30'
Замена
Й. Пино
️️️️
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
7
Даниэль Мансини
ПВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
15
Виллиан Арао
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-2-3-1
91
Бриноли
37
Младенович
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Коцирас
21
Перес
22
Гнезда Черин
11
Бернард
7
Мансини
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-1-2-2-1
25
Рейна
2
Фемения
2
Манди
46
Габбиа
23
Педраса
6
Капу
14
Комесанья
14
Тригерос
4
Суарес
22
Бреретон
25
Моралес
21
Перес
15
Арао
15
Арао
21
Перес
7
Мансини
52
Вилена
52
Вилена
7
Мансини
11
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бернард
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
25
Моралес
10
Баэна
10
Баэна
25
Моралес
4
Суарес
10
Пино
10
Пино
4
Суарес
22
Бреретон
9
Серлот
9
Серлот
22
Бреретон
14
Тригерос
7
Морено
7
Морено
14
Тригерос
Остались в запасе
Панатинаикос
Вильярреал
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
Главный тренер
Иван Йованович
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Панатинаикос - Вильярреал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Новости команд
Все
Панатинаикос
Вильярреал
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
Ла Лига: шансы «Сельты» и «Вильярреала» на победу в матче 14-го тура
09:44
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+