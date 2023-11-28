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Барселона - Порту
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Расписание матчей
Барселона - Порту
Барселона - Порту
28.11.2023, Вторник, 23:00 мск
Лига чемпионов, 5 тур
Барселона
-
Порту
Матч начнется в 23:00 мск
Протокол
История игр
Комментарии
Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа H
2 тур
4 октября, среда
22:00
Порту
Барселона
Суперкубок УЕФА 2011
Финал
26 августа, пятница
22:45
Барселона
2:0
Порту
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