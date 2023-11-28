Барселона - Порту

28.11.2023, Вторник, 23:00 мск Лига чемпионов, 5 тур Барселона - Порту
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024), группа H
2 тур
4 октября, среда 22:00 Порту Барселона
Суперкубок УЕФА 2011
Финал
26 августа, пятница 22:45 Барселона 2:0 Порту
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