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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Црвена Звезда
РБ Лейпциг - Црвена Звезда: обзор матча 25 октября 2023
РБ Лейпциг
25.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
3 : 1
Завершен
Црвена Звезда
12'
Д. Раум
59'
Х. Симонс
84'
Д. Ольмо
70'
М. Стаменич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Црвена Звезда
ГОЛ! 3:1!
Д. Ольмо
Пас отдал
К. Баумгартнер
84'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Л. Опенда
82'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ю. Поульсен
82'
81'
Замена
А. Катай
️️️️
М. Стаменич
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Х. Симонс
75'
71'
Желтая карточка
Н. Джига
70'
ГОЛ! 2:1!
М. Стаменич
ГОЛ! 2:0!
Х. Симонс
59'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
58'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
58'
46'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
46'
Замена
О. Букари
️️️️
П. Олаинка
45'
+3
Желтая карточка
М. Родич
34'
Желтая карточка
М. Стаменич
Желтая карточка
Б. Хенрикс
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Раум
Пас отдал
Х. Симонс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Црвена Звезда
18
Омри Глазер
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Стефан Митрович
ЛВ
22
Срджан Мияилович
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
20
Дани Ольмо
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
37
Владимир Лучич
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
7
Урош Кабич
ПВ
14
Осман Букари
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
3
Симакан
23
Люкеба
23
Хенрикс
44
Кампль
21
Шлагер
10
Форсберг
7
Симонс
15
Поульсен
17
Опенда
3-3-3-1
18
Глазер
15
Драгович
34
Джига
23
Родич
22
Мияилович
16
Ин Бом
6
Стаменич
99
Олаинка
4
Иванич
7
Митрович
27
Ндиайе
23
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хенрикс
7
Симонс
20
Ольмо
20
Ольмо
7
Симонс
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
11
Вернер
15
Поульсен
17
Опенда
30
Шешко
30
Шешко
17
Опенда
6
Стаменич
10
Катай
10
Катай
6
Стаменич
99
Олаинка
14
Букари
14
Букари
99
Олаинка
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Црвена Звезда
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Марко Розе
1
Зоран Попович
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
18
Коста Неделькович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Владимир Лучич
ЛВ
7
Урош Кабич
ПВ
11
Йован Миятович
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Барак Бахар
Статистика матча РБ Лейпциг - Црвена Звезда
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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