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Селтик - Атлетико

25.10.2023, Среда, 22:00 мск Лига чемпионов, 3 тур Селтик - Атлетико
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига Европы (2011/2012), группа I
Квалификация, 5 тур
30 ноября, среда 22:00 Селтик 0:1 Атлетико
Квалификация, 1 тур
15 сентября, четверг 23:05 Атлетико 2:0 Селтик
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