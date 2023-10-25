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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Шахтер
Барселона - Шахтер: обзор матча 25 октября 2023
Барселона
25.10.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
28'
Ф. Торрес
36'
Ф. Лопес
62'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Шахтер
90'
+2
Замена
Эгиналдо
️️️️
Т. Степаненко
87'
Желтая карточка
В. Бондарь
Замена
А. Кристенсен
️️️️
И. Мартинес
82'
Желтая карточка
А. Бальде
75'
72'
Желтая карточка
Е. Конопля
Замена
А. Бальде
️️️️
М. Алонсо
70'
70'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
62'
ГОЛ! 2:1!
Г. Судаков
Пас отдал
И. Азарови
50'
Желтая карточка
Д. Крыськив
Желтая карточка
Ф. Торрес
43'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лопес
Пас отдал
Ф. Торрес
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
33
Араухо
26
Мартинес
2
Канселу
7
Лопес
21
Ромеу
20
Гюндоган
14
Торрес
10
Ямаль
79
Феликс
4-1-1-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
19
Бондаренко
14
Сикан
3
Алонсо
3
Бальде
3
Бальде
3
Алонсо
26
Мартинес
15
Кристенсен
15
Кристенсен
26
Мартинес
27
Степаненко
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
27
Степаненко
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
Остались в запасе
Барселона
Шахтер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
30
Алейш Гарридо
ЦП
9
Марк Гиу
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
11
Невертон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Барселона - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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