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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Унион - Наполи
Унион - Наполи: обзор матча 24 октября 2023
Унион
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
65'
Д. Распадори
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Наполи
89'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Х. Кварацхелия
81'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
Замена
К. Фолланд
️️️️
Я. Хаберер
80'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Д. Дехи
80'
71'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
71'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Распадори
Замена
А. Крал
️️️️
Р. Хедира
70'
Замена
К. Беренс
️️️️
Д. Фофана
70'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Б. Ааронсон
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
Я. Хаберер
54'
Желтая карточка
Р. Госенс
51'
46'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Й. Каюсте
17'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Желтая карточка
К. Триммель
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Унион
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
91
Кевин Беренс
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Реннов
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
8
Госенс
8
Хедира
28
Триммель
19
Хаберер
11
Ааронсон
23
Бекер
27
Фофана
4-1-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
4
Натан
6
Мариу Руй
2
Каюсте
68
Лоботка
20
Зелински
21
Политано
7
Кварацхелия
18
Распадори
5
Дехи
29
Тусар
29
Тусар
5
Дехи
8
Хедира
33
Крал
33
Крал
8
Хедира
11
Ааронсон
93
Лайдуни
93
Лайдуни
11
Ааронсон
27
Фофана
91
Беренс
91
Беренс
27
Фофана
19
Хаберер
31
Фолланд
31
Фолланд
19
Хаберер
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
5
Эстигард
5
Эстигард
7
Кварацхелия
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
2
Каюсте
99
Эльмас
99
Эльмас
2
Каюсте
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
Остались в запасе
Унион
Наполи
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
Главный тренер
Урс Фишер
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Унион - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Ирфан Пельто
(Сараево)
Стадион:
Олимпиаштадион
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