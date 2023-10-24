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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ланс - ПСВ
Ланс - ПСВ: обзор матча 24 октября 2023
Ланс
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
65'
Э. Ваи
55'
Й. Бакайоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - ПСВ
Желтая карточка
С. Абдул Самед
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Р. Пепи
90'
+1
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
83'
Замена
Г. Тил
️️️️
Й. Бакайоко
82'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
И. Лосано
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
82'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
72'
71'
Замена
И. Сайбари
️️️️
М. Тилльман
70'
Желтая карточка
О. Боскальи
ГОЛ! 1:1!
Э. Ваи
Пас отдал
П. Франковски
65'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
64'
Замена
Д. Кошта
️️️️
Н. Менди
63'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Фульини
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Й. Бакайоко
Пас отдал
М. Тилльман
Желтая карточка
Н. Менди
52'
30'
Желтая карточка
А. Рамальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
10
Давид Кошта
АП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
99
Самед
6
Менди
10
Фульини
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
4-2-3-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
22
Схаутен
25
Верман
11
Лосано
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
6
Менди
10
Кошта
10
Кошта
6
Менди
10
Фульини
28
Томассон
28
Томассон
10
Фульини
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
10
Тилльман
34
Сайбари
34
Сайбари
10
Тилльман
11
Бакайоко
20
Тил
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Лосано
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Лосано
Остались в запасе
Ланс
ПСВ
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ланс - ПСВ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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