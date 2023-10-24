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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Манчестер Юнайтед - Копенгаген: обзор матча 24 октября 2023
Манчестер Юнайтед
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Копенгаген
72'
Г. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Копенгаген
90'
+7
Пенальти не реализован!
Д. Ларссон
Желтая карточка
С. Мактоминей
90'
+5
90'
+1
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Э. Ахури
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
86'
85'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
Желтая карточка
Б. Фернандеш
80'
76'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Э. Йелерт
76'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
В. Классон
ГОЛ! 1:0!
Г. Магуайр
Пас отдал
К. Эриксен
72'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Антони
63'
Замена
В. Линделеф
️️️️
С. Регилон
63'
Замена
К. Эриксен
️️️️
С. Амрабат
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-2-3-1
24
Онана
3
Регилон
19
Варан
5
Магуайр
2
Далот
8
Мактоминей
4
Амрабат
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
19
Хойлунд
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
99
Ахури
10
Эльюнусси
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
7
Гонсалвеш
3
Регилон
29
Линделеф
29
Линделеф
3
Регилон
4
Амрабат
24
Эриксен
24
Эриксен
4
Амрабат
7
Антони
17
Гарначо
17
Гарначо
7
Антони
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
12
Йелерт
3
Серенсен
3
Серенсен
12
Йелерт
99
Ахури
6
Хойлунд
6
Хойлунд
99
Ахури
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
7
Классон
9
Оскарссон
9
Оскарссон
7
Классон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Мэйсон Маунт
АП
28
Аннибал Меджбри
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
16
Матео Танлонго
ОП
19
Руни Барджи
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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