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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Порту
Шахтер - Порту: обзор матча 19 сентября 2023
Шахтер
19.09.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 3
Завершен
Порту
13'
К. Келси
8'
Галено
15'
Галено
29'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Порту
90'
+1
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Галено
82'
Замена
Г. Борхес
️️️️
А. Франку
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Сикан
81'
Желтая карточка
Е. Конопля
76'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Е. Конопля
76'
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
И. Хайме
73'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Ж. Мариу
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Т. Степаненко
65'
Замена
А. Кащук
️️️️
К. Келси
65'
Замена
И. Азарови
️️️️
С. Лемкин
65'
54'
Желтая карточка
Ж. Мариу
46'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
Желтая карточка
Т. Степаненко
31'
29'
ГОЛ! 1:3!
М. Тареми
Пас отдал
Галено
15'
ГОЛ! 1:2!
Галено
ГОЛ! 1:1!
К. Келси
Пас отдал
Е. Конопля
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Галено
Пас отдал
А. Франку
Желтая карточка
Д. Сикан
6'
4'
Желтая карточка
Д. Карму
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ЦП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
21
Денил Кастильо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-2-1-2-2
31
Ризнык
44
Ракицкий
23
Лемкин
22
Конопля
20
Мироши
27
Степаненко
29
Назарина
10
Судаков
21
Зубков
19
Келси
14
Сикан
4-1-1-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
6
Карму
12
Сануси
46
Эустакиу
22
Варела
24
Хайме
10
Франку
13
Галено
9
Тареми
23
Лемкин
16
Азарови
16
Азарови
23
Лемкин
22
Конопля
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
22
Конопля
27
Степаненко
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Степаненко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
19
Келси
7
Кащук
7
Кащук
19
Келси
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
17
Мариу
3
Санчес
3
Санчес
17
Мариу
24
Хайме
6
Гонсалес
6
Гонсалес
24
Хайме
13
Галено
7
Консейсау
7
Консейсау
13
Галено
10
Франку
11
Борхес
11
Борхес
10
Франку
Остались в запасе
Шахтер
Порту
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Шахтер - Порту
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
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