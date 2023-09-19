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Шахтер - Порту

19.09.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 тур Шахтер - Порту
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Матч начнется в 22:00 мск
П1
4.2
Х
3.95
П2
1.78
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Лига чемпионов (2014/2015), группа H
6 тур
10 декабря, среда 22:45 Порту 1:1 Шахтер
2 тур
30 сентября, вторник 22:45 Шахтер 2:2 Порту
Лига Чемпионов (2011/2012), группа G
5 тур
23 ноября, среда 23:45 Шахтер 0:2 Порту
1 тур
13 сентября, вторник 22:45 Порту 2:1 Шахтер
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