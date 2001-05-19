Спартак - Крылья Советов

|18 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Крылья Советов
|4 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|18 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Крылья Советов
|4 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|3:1
|Спартак
|29 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|22 тур
|22 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:2
|Крылья Советов
|7 тур
|9 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|26 тур
|3 сентября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|9 тур
|10 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|20 сентября, пятница
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|20 тур
|9 августа, среда
|00:00
|Спартак
|5:1
|Крылья Советов
|15 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:6
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Спартак
|6 тур
|9 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|27 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|12 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|Первый этап, 19 тур
|9 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|Первый этап, 1 тур
|28 марта, суббота
|23:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|17
|9
|4
|56:30
|+26
|60
|2.
|Локомотив
|30
|16
|8
|6
|53:24
|+29
|56
|3.
|Зенит
|30
|16
|8
|6
|52:35
|+17
|56
|4.
|Торпедо М
|30
|15
|7
|8
|53:42
|+11
|52
|5.
|Крылья Советов
|30
|14
|7
|9
|38:23
|+15
|49
|6.
|Сатурн
|30
|13
|8
|9
|45:22
|+23
|47
|7.
|ЦСКА
|30
|12
|11
|7
|39:30
|+9
|47
|8.
|Сокол
|30
|12
|5
|13
|31:42
|-11
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|8
|12
|43:51
|-8
|38
|10.
|Ротор
|30
|8
|8
|14
|38:42
|-4
|32
|11.
|Алания
|30
|8
|8
|14
|31:47
|-16
|32
|12.
|Ростов
|30
|8
|8
|14
|29:43
|-14
|32
|13.
|Анжи
|30
|7
|11
|12
|28:34
|-6
|32
|14.
|Москва
|30
|7
|10
|13
|22:35
|-13
|31
|15.
|Факел
|30
|8
|4
|18
|30:53
|-23
|28
|16.
|Черноморец Нв
|30
|5
|8
|17
|19:54
|-35
|23