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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Рапид
Фарул - Рапид: обзор матча 20 декабря 2023
Фарул
20.12.2023, среда, 21:30
Румыния. Лига I, 21 тур
0 : 0
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Рапид
90'
+2
Желтая карточка
К. Кыржан
88'
Желтая карточка
К. Сони
86'
Желтая карточка
J. Papeau
Замена
Н. Григорян
️️️️
К. Будеску
86'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
C. Grameni
75'
Замена
R.
️️️️
A. Mazilu
75'
69'
Замена
O. El Sawy
️️️️
Ф. Бамгбойе
Желтая карточка
К. Будеску
61'
61'
Замена
К. Сони
️️️️
A. Ionita II
Замена
D. Grosu
️️️️
D. Sirbu
46'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
41'
Желтая карточка
C. Grameni
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
39
Кевин Боли
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
18
Andrei Artean
(К)
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
8
I. Vina
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
24
Andrei Borza
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
30
Нарек Григорян
ПВ
9
Rivaldinho
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
30
Alexandru Stan
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
10
Кевин Сони
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
4-2-1-3
16
Айоани
39
Боли
17
Попеску
22
94
18
8
10
Будеску
11
Мунтяну
26
8
3-2-5-2
31
Молдован
25
22
6
Кристя
47
Браун
6
77
10
Кыржан
26
Оайдэ
14
Кяйт
10
70
Бамгбойе
10
8
5
Кейруш
5
Кейруш
8
22
23
23
22
10
Будеску
30
Григорян
30
Григорян
10
Будеску
26
9
9
26
10
10
Сони
10
Сони
10
70
Бамгбойе
42
42
70
Бамгбойе
Остались в запасе
Фарул
Рапид
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
Главный тренер
Георге Хаджи
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
30
Alexandru Stan
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
30
Alexandru Stan
ЦЗ
13
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
29
Gabriel Gheorghe
ЦФ
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Фарул - Рапид
3
3
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
16
Офсайды
4
0
Количество передач
457
383
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
Марсель Бирсан
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
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