Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Сепси
Херманнштадт - Сепси: обзор матча 21 декабря 2023
Херманнштадт
21.12.2023, четверг, 18:00
Румыния. Лига I, 21 тур
1 : 1
Завершен
Сепси
6'
A. Daniel Jipa
80'
Ш. Каллаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Сепси
Желтая карточка
Б. Альхассан
89'
81'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
81'
Замена
A. Aganović
️️️️
М. Стефанеску
80'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Каллаку
Пас отдал
П. Шафранко
Замена
M. Antoche
️️️️
S. Balaure
74'
71'
Желтая карточка
И. Алими
Замена
А. Мургиа
️️️️
S. Mino
64'
Замена
I. Biceanu
️️️️
Г. Янку
64'
62'
Замена
Ф. Стефан
️️️️
А. Кечкеш
56'
Желтая карточка
М. Стефанеску
46'
Замена
Р. Варга
️️️️
В. Дамашкан
45'
+2
Желтая карточка
B. Ninaj
Желтая карточка
S. Mino
39'
30'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
C. Matei
Замена
C. Neguț
️️️️
D. Paraschiv
20'
12'
Желтая карточка
В. Дамашкан
ГОЛ! 1:0!
A. Daniel Jipa
Пас отдал
Г. Янку
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
6
Николае Паун
ОП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
16
Павол Шафранко
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
3-4-3
34
16
Бутян
5
51
96
42
Альхассан
98
5
30
27
10
Янку
2-1-3-1-4
13
Чоботарию
5
Кечкеш
6
Паун
25
4
Алими
10
11
Стефанеску
82
31
Дамашкан
33
16
Шафранко
5
11
Мургиа
11
Мургиа
5
96
6
6
96
10
Янку
29
29
10
Янку
30
10
10
30
5
Кечкеш
96
Стефан
96
Стефан
5
Кечкеш
10
59
Каллаку
59
Каллаку
10
11
Стефанеску
77
77
11
Стефанеску
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
31
Дамашкан
17
Варга
17
Варга
31
Дамашкан
Остались в запасе
Херманнштадт
Сепси
31
Vlad Muțiu
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
17
Darius Oroian
ЦЗ
99
Марио Рондон
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Херманнштадт - Сепси
2
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
14
Офсайды
5
3
Количество передач
284
577
Сейвы
3
2
Точность передач %
65
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Новости команд
Все
Херманнштадт
Сепси
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+