Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - Петролул
Фарул - Петролул: обзор матча 10 декабря 2023
Фарул
10.12.2023, воскресенье, 18:00
Румыния. Лига I, 19 тур
3 : 1
Завершен
Петролул
30'
К. Будеску (П)
52'
Л. Мунтяну
78'
I. Larie
81'
P. Papp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - Петролул
89'
Замена
M. Radulescu
️️️️
G. Grozav
Замена
D. Grosu
️️️️
I. Vina
89'
Замена
Н. Григорян
️️️️
Л. Мунтяну
89'
81'
ГОЛ! 3:1!
P. Papp
Пас отдал
Жаир
Замена
G. Danuleasa
️️️️
К. Будеску
79'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
М. Попеску
79'
ГОЛ! 3:0!
I. Larie
Пас отдал
М. Попеску
78'
75'
Замена
Z. Mitrov
️️️️
T. Seto
75'
Замена
I. Raducan
️️️️
А. Муси
Замена
A. Mazilu
️️️️
R.
72'
Желтая карточка
D. Dussaut
61'
60'
Замена
М. Роман
️️️️
J.
60'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
M. Huja
Желтая карточка
М. Попеску
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мунтяну
Пас отдал
R.
52'
Желтая карточка
К. Будеску
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Будеску
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
6
Jefferson
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Петролул
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
14
Andrei Vraciu
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
4-2-1-3
16
Айоани
22
17
Попеску
94
17
18
8
10
Будеску
8
9
11
Мунтяну
3-2-3-1-1
38
Зима
2
3
30
4
2
Мейерс
7
Жаир
25
6
7
Муси
7
8
23
23
8
10
Будеску
15
15
10
Будеску
17
Попеску
5
Кейруш
5
Кейруш
17
Попеску
11
Мунтяну
30
Григорян
30
Григорян
11
Мунтяну
9
26
26
9
2
44
44
2
7
18
18
7
6
7
Роман
7
Роман
6
25
11
11
25
7
Муси
90
90
7
Муси
Остались в запасе
Фарул
Петролул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
14
Andrei Vraciu
ЦП
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
14
Andrei Vraciu
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Фарул - Петролул
3
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
2
0
Нарушения
7
6
Офсайды
2
0
Количество передач
240
298
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Новости команд
Все
Фарул
Петролул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
2017.10.27 08:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+