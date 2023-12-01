Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Политехника Яссы - Фарул
Политехника Яссы - Фарул: обзор матча 01 декабря 2023
Политехника Яссы
01.12.2023, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 18 тур
2 : 3
Завершен
Фарул
56'
S. Harrison
64'
A. Roman
10'
К. Будеску
16'
R.
45+8'
Л. Мунтяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Политехника Яссы - Фарул
90'
+8
Желтая карточка
М. Айоани
89'
Желтая карточка
M. Borgnino
Замена
R. Ion
️️️️
A. Roman
87'
85'
Замена
D. Sirbu
️️️️
R.
78'
Желтая карточка
R.
Замена
A. Ciobanu
️️️️
L. Phelipe
77'
Желтая карточка
R. Sebastian Ispas
71'
68'
Замена
A. Mazilu
️️️️
Л. Мунтяну
68'
Замена
M. Borgnino
️️️️
К. Будеску
ГОЛ! 2:3!
A. Roman
64'
ГОЛ! 1:3!
S. Harrison
56'
Замена
С. Бус
️️️️
M. Katanec
46'
Замена
Ș. Stefanovici
️️️️
A. Dumitru
46'
Замена
C. Jatobá
️️️️
М. Бордеяну
46'
Желтая карточка
М. Бордеяну
45'
+11
45'
+8
ГОЛ! 0:3!
Л. Мунтяну
Пас отдал
К. Будеску
Желтая карточка
A. Roman
45'
+2
16'
ГОЛ! 0:2!
R.
Пас отдал
I. Vina
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Будеску
Пас отдал
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К)
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
8
Alin Roman
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
4
Răzvan Tincu
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
4-3-3
1
2
3
32
27
8
37
Бордеяну
22
70
19
23
4-2-1-3
16
Айоани
94
17
Попеску
17
25
Кики
18
8
10
Будеску
8
11
Мунтяну
9
19
20
20
19
37
Бордеяну
88
88
37
Бордеяну
8
23
23
8
70
17
17
70
32
19
Бус
19
Бус
32
9
22
22
9
10
Будеску
8
8
10
Будеску
11
Мунтяну
26
26
11
Мунтяну
Остались в запасе
Политехника Яссы
Фарул
1
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
11
Gustavo Costa
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Политехника Яссы - Фарул
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Stadionul Emil Alexandrescu, Iasi
Новости команд
Все
Политехника Яссы
Фарул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+