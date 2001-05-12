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Алания - Зенит

12.05.2001, Суббота, 00:00 мск Владикавказ, стадион Спартак Чемпионат России, 9 тур Алания - Зенит
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Алания 1:0 Зенит
Чемпионат России 1999
29 тур
30 октября, суббота 00:00 Зенит 2:2 Алания
15 тур
7 июля, среда 00:00 Алания 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Алания
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Алания 0:0 Зенит
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Зенит 1:0 Алания
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Алания 0:2 Зенит
Чемпионат России 1996
24 тур
3 сентября, вторник 00:00 Зенит 1:0 Алания
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Алания 3:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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