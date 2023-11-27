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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - Университатя Клуж
Рапид - Университатя Клуж: обзор матча 27 ноября 2023
Рапид
27.11.2023, понедельник, 21:30
Румыния. Лига I, 17 тур
2 : 3
Завершен
Университатя Клуж
14'
J. Papeau
24'
A. Ionita II
40'
Д. Попа
55'
А. Кипчиу
73'
И. Стоица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Университатя Клуж
90'
+2
Желтая карточка
D. Popadiuc
Желтая карточка
К. Браун
90'
+2
87'
Желтая карточка
D. Oancea
Замена
R. Onea
️️️️
A. Borza
87'
Замена
К. Кыржан
️️️️
Ф. Бамгбойе
87'
82'
Замена
D. Popadiuc
️️️️
Д. Попа
82'
Замена
I. Filip
️️️️
K. Doukoure
Замена
J. Tsoumou
️️️️
A. Ionita II
77'
Замена
O. El Sawy
️️️️
J. Papeau
77'
73'
ГОЛ! 2:3!
И. Стоица
Пас отдал
Д. Попа
Замена
К. Сони
️️️️
М. Кяйт
65'
64'
Желтая карточка
Л. Масоэро
55'
ГОЛ! 2:2!
А. Кипчиу
51'
Желтая карточка
A. Pițian
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Попа
Пас отдал
D. Oancea
31'
Замена
D. Oancea
️️️️
M. Fossati
ГОЛ! 2:0!
A. Ionita II
Пас отдал
Ф. Бамгбойе
24'
ГОЛ! 1:0!
J. Papeau
Пас отдал
A. Ionita II
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
A. Ionita II
ЦП
77
J. Papeau
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
10
Ианис Стоица
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
8
Juvhel Tsoumou
ЦФ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Ioan Filip
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
3-2-3-2
31
Молдован
6
25
24
22
47
Браун
10
77
14
Кяйт
70
Бамгбойе
10
2-2-5
23
Илиев
5
Масоэро
17
17
10
Нистор
98
29
Попа
27
Кипчиу
21
5
Вэтэжелу
24
19
19
24
70
Бамгбойе
10
Кыржан
10
Кыржан
70
Бамгбойе
14
Кяйт
10
Сони
10
Сони
14
Кяйт
77
42
42
77
10
8
8
10
21
26
26
21
17
16
16
17
29
Попа
59
59
29
Попа
Остались в запасе
Рапид
Университатя Клуж
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Рапид - Университатя Клуж
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
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