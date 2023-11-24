Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Политехника Яссы
Херманнштадт - Политехника Яссы: обзор матча 24 ноября 2023
Херманнштадт
24.11.2023, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 17 тур
0 : 0
Завершен
Политехника Яссы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Политехника Яссы
90'
+5
Желтая карточка
S. Lung Jr.
Пенальти не реализован!
P. Petrescu
90'
+5
90'
Замена
N. Samayoa
️️️️
L. Phelipe
Замена
P. Medina
️️️️
A. Oroian
84'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
84'
80'
Замена
А. Георгицэ
️️️️
Ș. Stefanovici
75'
Замена
C. Jatobá
️️️️
М. Бордеяну
Замена
P. Petrescu
️️️️
S. Balaure
70'
Замена
I. Biceanu
️️️️
Б. Альхассан
70'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
60'
Желтая карточка
Б. Альхассан
59'
46'
Замена
С. Бус
️️️️
S. Harrison
46'
Замена
A. Roman
️️️️
A. Ciobanu
Желтая карточка
F. Bejan
36'
31'
Желтая карточка
J. Marchioni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К)
ВР
2
Marius Martac
ЦЗ
18
Florin Ilie
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
32
Matija Katanec
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
37
Михай Бордеяну
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
70
Luis Phelipe
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
29
Ionuț Biceanu
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
8
Alin Roman
ЦП
19
Сергиу Бус
ЦФ
4
Răzvan Tincu
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
4-4-2
34
16
Бутян
4
51
5
96
42
Альхассан
98
5
30
10
Янку
3-2-2-3
1
27
32
20
2
18
37
Бордеяну
22
17
70
23
42
Альхассан
29
29
42
Альхассан
96
7
7
96
30
99
99
30
51
15
15
51
10
Янку
10
10
10
Янку
70
3
3
70
37
Бордеяну
88
88
37
Бордеяну
17
8
8
17
23
19
Бус
19
Бус
23
20
77
Георгицэ
77
Георгицэ
20
Остались в запасе
Херманнштадт
Политехника Яссы
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Ionuţ Ailenei
ВР
4
Răzvan Tincu
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
4
Răzvan Tincu
ЦФ
23
Robert Ion
ЦФ
19
Antonio Dumitru
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Херманнштадт - Политехника Яссы
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Новости команд
Все
Херманнштадт
Политехника Яссы
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+