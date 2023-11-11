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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Петролул
Университатя Клуж - Петролул: обзор матча 11 ноября 2023
Университатя Клуж
11.11.2023, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 16 тур
0 : 0
Завершен
Петролул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Петролул
Желтая карточка
D. Oancea
86'
85'
Замена
Г. Абуашвили
️️️️
I. DiomandÃ©
Замена
I. Filip
️️️️
K. Doukoure
83'
Замена
Э. Ману
️️️️
Д. Попа
83'
76'
Замена
M. Radulescu
️️️️
А. Муси
76'
Замена
T. Seto
️️️️
J.
68'
Желтая карточка
Б. Мейерс
Замена
А. Петелеу
️️️️
G. Simion
67'
Замена
R. Silaghi
️️️️
Б. Вэтэжелу
67'
64'
Желтая карточка
L. Dumitriu
Красная карточка
В. Джордже
61'
Замена
В. Джордже
️️️️
G. Cîmpanu
57'
48'
Желтая карточка
S. Doua
46'
Замена
М. Роман
️️️️
M. Huja
20'
Желтая карточка
M. Huja
Желтая карточка
Б. Митря
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
(К)
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
6
Jefferson
ЦП
7
Жаир
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
4
Andrei Miron
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
7
Robert Silaghi
ЦП
16
Ioan Filip
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
3-2-5
23
Илиев
26
3
Митря
17
17
10
Нистор
98
29
Попа
10
Стоица
9
5
Вэтэжелу
4-4-1-1
38
Зима
2
Мейерс
29
30
2
6
7
Жаир
82
44
7
Муси
7
98
71
Петелеу
71
Петелеу
98
5
Вэтэжелу
7
7
5
Вэтэжелу
17
16
16
17
9
11
Джордже
11
Джордже
9
29
Попа
45
Ману
45
Ману
29
Попа
6
25
25
6
82
9
Абуашвили
9
Абуашвили
82
7
Муси
18
18
7
Муси
2
7
Роман
7
Роман
2
Остались в запасе
Университатя Клуж
Петролул
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
4
Andrei Miron
ЦЗ
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча Университатя Клуж - Петролул
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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