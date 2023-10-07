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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - УТА Арад
Петролул - УТА Арад: обзор матча 07 октября 2023
Петролул
07.10.2023, суббота, 14:00
Румыния. Лига I, 12 тур
0 : 0
Завершен
УТА Арад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - УТА Арад
90'
+3
Замена
D. Constantin Dumitrascu
️️️️
C. Micovschi
77'
Вторая желтая
Г. Купер
Замена
I. Raducan
️️️️
М. Роман
75'
70'
Замена
D. Rodrigues
️️️️
T. Căpuşă
70'
Замена
R. Pop
️️️️
A. Stahl
Желтая карточка
P. Papp
59'
Замена
M. Radulescu
️️️️
I. DiomandÃ©
57'
Замена
J.
️️️️
S. Doua
54'
27'
Желтая карточка
A. Fabry
21'
Желтая карточка
Г. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
30
Seniko Doua
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
Михай Роман
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
93
Florin Iacob
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Петролул
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
80
Denis Constantin Dumitrascu
ЦЗ
5
Ивайло Марков
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
3-4-1-2
38
Зима
4
2
Мейерс
30
44
20
Ханка
7
Жаир
82
7
Муси
7
7
Роман
4-2-5
19
4
5
3
Абид
21
14
93
66
22
77
90
Купер
30
6
6
30
82
18
18
82
7
Роман
90
90
7
Роман
19
80
80
19
66
2
2
66
77
55
55
77
Остались в запасе
Петролул
УТА Арад
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Остались в запасе
2
Marian Huja
ЦЗ
22
Denis Radu
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Мирча Реднич
Статистика матча Петролул - УТА Арад
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
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