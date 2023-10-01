Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Рапид
Херманнштадт - Рапид: обзор матча 01 октября 2023
Херманнштадт
01.10.2023, воскресенье, 18:00
Румыния. Лига I, 11 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
55'
V. Găman
3'
A. Ionita II
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Рапид
90'
+1
Желтая карточка
Ș. Pănoiu
Замена
I. Biceanu
️️️️
D. Paraschiv
90'
+1
Замена
R. Fonseca
️️️️
C. Neguț
79'
73'
Желтая карточка
А. Ррахмани
70'
Замена
J. Papeau
️️️️
К. Петрила
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
70'
64'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
A. Albu
59'
Замена
К. Кыржан
️️️️
A. Ionita II
59'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
Ф. Бамгбойе
ГОЛ! 1:1!
V. Găman
55'
46'
Замена
М. Кяйт
️️️️
X. Emmers
Желтая карточка
S. Balaure
45'
+5
Желтая карточка
P. Medina
43'
3'
ГОЛ! 0:1!
A. Ionita II
Пас отдал
К. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
10
Borja Valle
ЦФ
2-4-4
34
4
16
Бутян
5
21
96
42
Альхассан
30
10
27
15
3-2-2-1-2
31
Молдован
6
24
25
47
Браун
22
10
80
10
Петрила
70
Бамгбойе
7
Ррахмани
96
51
51
96
30
29
29
30
10
99
99
10
10
Петрила
77
77
10
Петрила
80
14
Кяйт
14
Кяйт
80
70
Бамгбойе
17
17
70
Бамгбойе
25
26
Оайдэ
26
Оайдэ
25
10
10
Кыржан
10
Кыржан
10
Остались в запасе
Херманнштадт
Рапид
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
7
Petrişor Petrescu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Borja Valle
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Херманнштадт - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Новости команд
Все
Херманнштадт
Рапид
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+