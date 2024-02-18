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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Кармиотисса
АЕЗ Закакиу - Кармиотисса: обзор матча 18 февраля 2024
АЕЗ Закакиу
18.02.2024, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
1 : 2
Завершен
Кармиотисса
21'
Н. Дигини
74'
A. Katsantonis (П)
90+7'
S. Tsoukalas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Кармиотисса
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
S. Tsoukalas
82'
Желтая карточка
B. Kovačević
75'
Желтая карточка
A. Neofytou
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Katsantonis
Замена
А. Опоку Сарфо
️️️️
A. David Reynolds
66'
65'
Замена
П. Психас
️️️️
K. Rossi
Замена
К. Роша
️️️️
I. Chatzivasilis
57'
Желтая карточка
I. Chatzivasilis
42'
35'
Замена
A. Neofytou
️️️️
A. Angeli
ГОЛ! 1:0!
Н. Дигини
21'
20'
Желтая карточка
А. Павловец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
77
Clé
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
15
Stelios Panteli
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
4-3-3
1
24
33
4
2
52
Сабо
30
10
30
Дигини
26
17
3-2-1-2-1
31
29
25
22
Павловец
24
28
5
11
Теодору
7
Думбия
10
10
6
Опоку Сарфо
6
Опоку Сарфо
10
26
10
Роша
10
Роша
26
28
8
8
28
21
Психас
21
Психас
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Кармиотисса
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
77
Clé
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
15
Stelios Panteli
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
77
Clé
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
18
Andreas Violaris
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
15
Stelios Panteli
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Кармиотисса
2
3
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
10
Удары мимо ворот
3
8
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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2024.12.09 09:20
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22
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