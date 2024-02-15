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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Докса Катокопиас
Кармиотисса - Докса Катокопиас: обзор матча 15 февраля 2024
Кармиотисса
15.02.2024, четверг, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
3 : 1
Завершен
Докса Катокопиас
50'
K. Rossi
66'
Д. Теодору
88'
A. Katsantonis
78'
Э. Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Докса Катокопиас
90'
+1
Желтая карточка
M.
Желтая карточка
П. Психас
90'
ГОЛ! 3:1!
A. Katsantonis
88'
78'
ГОЛ! 2:1!
Э. Асанте
Замена
A. Neofytou
️️️️
S. Tsoukalas
76'
Желтая карточка
B. Kovačević
75'
71'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
B. Alceus
71'
Замена
M.
️️️️
Д. Велкоски
71'
Замена
S. Thandi
️️️️
А. Пурич
ГОЛ! 2:0!
Д. Теодору
66'
60'
Замена
A. Nabi
️️️️
Х. Кириаку
59'
Желтая карточка
N. Trujić
ГОЛ! 1:0!
K. Rossi
50'
Замена
П. Психас
️️️️
D. Malone
46'
36'
Желтая карточка
B. Alceus
7'
Замена
P. Kyriakou
️️️️
O. Hani
5'
Красная карточка
A. Antoniou
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
99
Omar Hani
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
8
Andreas Neofytou
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
70
Mesca
ЦП
15
Khaled Adenon
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
3-2-1-2-1
31
29
28
25
22
Павловец
24
5
7
Думбия
11
Теодору
10
4-1-3-2
61
24
Провидакис
35
Велкоски
23
Антониадес
15
Пурич
25
Кириаку
21
27
Фофана
99
88
Асанте
7
5
8
8
5
29
21
Психас
21
Психас
29
99
98
98
99
15
Пурич
2
2
15
Пурич
21
8
Трайчевски
8
Трайчевски
21
35
Велкоски
70
70
35
Велкоски
25
Кириаку
10
10
25
Кириаку
Остались в запасе
Кармиотисса
Докса Катокопиас
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
15
Khaled Adenon
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
15
Khaled Adenon
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Кармиотисса - Докса Катокопиас
2
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Сейвы
4
2
Удары мимо ворот
6
2
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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