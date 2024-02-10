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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Этникос
Пафос - Этникос: обзор матча 10 февраля 2024
Пафос
10.02.2024, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
4 : 3
Завершен
Этникос
11'
П. Бочкай
35'
Ж. Маседа
47'
О. Валакари
89'
М. Танкович (П)
29'
Э. Ломотей
37'
E. Cabrera
76'
Д. Дразич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Этникос
Желтая карточка
Э. Контрерас
90'
+3
Замена
Э. Контрерас
️️️️
Ж. Маседа
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:3!
М. Танкович
89'
83'
Замена
K. Ilia
️️️️
Д. Дразич
76'
ГОЛ! 3:3!
Д. Дразич
73'
Замена
Н. Мескида
️️️️
M. Pechlivanis
73'
Замена
Д. Христофи
️️️️
М. Илия
Замена
Пепе
️️️️
О. Валакари
72'
Замена
Жажа
️️️️
П. Бочкай
72'
Желтая карточка
М. Танкович
59'
58'
Желтая карточка
M. Peratikos
ГОЛ! 3:2!
О. Валакари
47'
37'
ГОЛ! 2:2!
E. Cabrera
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маседа
35'
29'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ломотей
ГОЛ! 1:0!
П. Бочкай
11'
10'
Желтая карточка
Д. Дразич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
4
Georgios Angelopoulos
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Николас Мескида
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
3-2-1-4
1
Ивушич
22
Мельюсо
44
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
12
Бочкай
5
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
11
Маседа
2-1-2-5
1
Панайи
6
16
12
Ломотей
23
4
20
30
23
70
Илия
71
Дразич
8
Валакари
88
Пепе
88
Пепе
8
Валакари
12
Бочкай
11
Жажа
11
Жажа
12
Бочкай
11
Маседа
9
Контрерас
9
Контрерас
11
Маседа
28
28
71
Дразич
25
25
71
Дразич
23
20
Мескида
20
Мескида
23
70
Илия
77
Христофи
77
Христофи
70
Илия
Остались в запасе
Пафос
Этникос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
1
Мартин Богатинов
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - Этникос
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
10
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
7
1
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
40
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