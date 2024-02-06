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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Арис
Неа Саламис Фамагуста - Арис: обзор матча 06 февраля 2024
Неа Саламис Фамагуста
06.02.2024, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
0 : 3
Завершен
Арис
85'
М. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Арис
85'
ГОЛ! 0:1!
М. Браун
Замена
M.
️️️️
Д. Бехарано
79'
Замена
️️️️
Р. Джанга
70'
69'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Струски
Желтая карточка
Р. Джанга
63'
46'
Замена
С. Яго
️️️️
E. Semedo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
28
Manuel Guanini
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
8
Miguelito
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
3-3-4
1
78
3
22
Сержиу
16
Бехарано
80
30
32
Джанга
24
25
7
Нарсинг
3-1-1-1-4
91
19
Сане
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
23
Струски
14
Бенгтссон
14
Гомис
11
Саво
70
7
Монтнор
16
Бехарано
8
8
16
Бехарано
70
20
Яго
20
Яго
70
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Арис
23
A. Frangos
ЦП
30
Tasos Kissas
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
28
Manuel Guanini
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
23
A. Frangos
ЦП
30
Tasos Kissas
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
28
Manuel Guanini
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
1
Вана Алвес
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Арис
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
4
16
Сейвы
1
4
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Ammochostos Stadium, Larnaca
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