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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Аполлон
Пафос - Аполлон: обзор матча 31 января 2024
Пафос
31.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аполлон
87'
А. Рус
28'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Аполлон
ГОЛ! 1:1!
А. Рус
87'
Пенальти не реализован!
М. Танкович
86'
84'
Замена
️️️️
П. Маркеш
82'
Желтая карточка
П. Маркеш
Желтая карточка
Д. Гольдар
76'
72'
Желтая карточка
G. Ekpolo
Замена
Пепе
️️️️
М. Наме
68'
Замена
P. Twumasi
️️️️
О. Валакари
68'
64'
Замена
А. Сагаль
️️️️
М. Бакенга
64'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Перец
Желтая карточка
А. Рус
57'
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Маркеш
11'
Замена
М. Пейберне
️️️️
J. Skjelvik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
30
Влад Драгомир
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
77
Исраэль Колл
ЦП
18
Andrei Artean
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
88
Пепе
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Аполлон
31
Konstantinos Stylianou
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
25
Харис Кириаку
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
2-2-1-5
1
Ивушич
28
Рус
44
25
Наме
8
Валакари
12
Бочкай
5
Гольдар
11
Маседа
7
Бруно
22
Танкович
30
Драгомир
3-2-5
99
Деметриу
2
Дариква
3
4
Юрчевич
77
Колл
18
90
Бакенга
22
14
7
Перец
43
Маркеш
25
Наме
88
Пепе
88
Пепе
25
Наме
8
Валакари
21
21
8
Валакари
3
14
Пейберне
14
Пейберне
3
7
Перец
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Перец
90
Бакенга
28
Сагаль
28
Сагаль
90
Бакенга
Остались в запасе
Пафос
Аполлон
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
31
Konstantinos Stylianou
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
25
Харис Кириаку
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Остались в запасе
31
Konstantinos Stylianou
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
25
Харис Кириаку
ЦП
30
Андреас Панайоту
ЦП
30
Бруно Сантос
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Пафос - Аполлон
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
9
Офсайды
3
1
Сейвы
3
6
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
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