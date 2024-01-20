Докса Катокопиас - Аполлон

|7 тур
|7 октября, суббота
|00:00
|Аполлон
|Докса Катокопиас
|7 тур
|7 октября, суббота
|00:00
|Аполлон
|Докса Катокопиас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|3:0
|+3
|3
|2.
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|3:1
|+2
|3
|3.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Отеллос Афиену
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|5.
|Аполлон
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|6.
|Арис
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Докса Катокопиас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|АЕЛ
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Неа Саламис Фамагуста
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Омония
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Этникос
|1
|0
|0
|1
|1:3
|-2
|0
|13.
|АЕЗ Закакиу
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|14.
|Кармиотисса
|1
|0
|0
|1
|0:3
|-3
|0