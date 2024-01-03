Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Неа Саламис Фамагуста
Этникос - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 03 января 2024
Этникос
03.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
2 : 3
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
45+1'
M. De Iriondo
5'
F. Durmishaj
29'
F. Durmishaj
55'
F. Durmishaj
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Неа Саламис Фамагуста
Желтая карточка
М. Илия
90'
+5
74'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
G. Papageorgiou
Замена
Д. Христофи
️️️️
M. Pechlivanis
73'
Желтая карточка
E. Cabrera
70'
Замена
M. Peratikos
️️️️
P. Lipski
63'
Замена
️️️️
П. Иоанну
63'
59'
Желтая карточка
G. Papageorgiou
55'
ГОЛ! 1:3!
F. Durmishaj
Замена
T. Nikolaou
️️️️
L. Bijker
46'
ГОЛ! 1:2!
M. De Iriondo
45'
+1
29'
ГОЛ! 0:2!
F. Durmishaj
5'
ГОЛ! 0:1!
F. Durmishaj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
30
Enzo Cabrera
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
80
Carlitos
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
8
Miguelito
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
77
Деметрис Христофи
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
3-2-5
1
Богатинов
2
Иоанну
4
Ристевски
16
6
Спировски
23
20
23
71
Дразич
70
Илия
30
3-4-3
1
22
Сержиу
78
6
Даткович
16
Бехарано
30
8
80
25
10
24
20
6
6
20
23
77
Христофи
77
Христофи
23
16
12
12
16
30
7
Нарсинг
7
Нарсинг
30
Остались в запасе
Этникос
Неа Саламис Фамагуста
1
Душан Маркович
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
23
A. Frangos
ЦП
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
47
Adreas Perdios
ЦП
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
Остались в запасе
23
A. Frangos
ЦП
30
Tasos Kissas
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Статистика матча Этникос - Неа Саламис Фамагуста
2
1
Всего ударов по воротам
26
11
Удары в створ
8
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
13
Сейвы
3
4
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
11
2
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
Новости команд
Все
Этникос
Неа Саламис Фамагуста
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+