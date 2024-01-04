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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Докса Катокопиас
АЕЗ Закакиу - Докса Катокопиас: обзор матча 04 января 2024
АЕЗ Закакиу
04.01.2024, четверг, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
1 : 1
Завершен
Докса Катокопиас
41'
M. Sifneos
69'
Э. Асанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Докса Катокопиас
86'
Замена
В. Сиелис
️️️️
В. Кириаку
85'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
A. Nabi
74'
Желтая карточка
В. Кириаку
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Асанте
61'
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
B. Alceus
56'
Желтая карточка
A. Nabi
Желтая карточка
Дельмиру
54'
ГОЛ! 1:0!
M. Sifneos
41'
40'
Желтая карточка
B. Alceus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Simranjit Thandi
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
33
Michalis Agrimakis
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
4-3-3
1
2
4
13
Дельмиру
33
6
Опоку Сарфо
10
30
29
30
Дигини
26
3-2-1-4
61
23
Антониадес
2
35
Велкоски
32
Кириаку
15
Пурич
21
88
Асанте
7
10
14
32
Кириаку
4
Сиелис
4
Сиелис
32
Кириаку
10
8
Трайчевски
8
Трайчевски
10
21
97
97
21
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Докса Катокопиас
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
33
Michalis Agrimakis
ВР
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
99
Yigal Becker
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
33
Andreas Christou
ЦП
19
Anninos Charalampous
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
33
Michalis Agrimakis
ВР
9
Berat Sadik
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Докса Катокопиас
1
3
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
19
Офсайды
1
2
Сейвы
3
1
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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