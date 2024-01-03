Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Арис
Пафос - Арис: обзор матча 03 января 2024
Пафос
03.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
1 : 0
Завершен
Арис
90+6'
В. Драгомир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Арис
ГОЛ! 1:0!
В. Драгомир
90'
+6
88'
Замена
М. Шполярич
️️️️
Я. Гомис
Замена
М. Кане
️️️️
Пепе
85'
Замена
М. Деметриу
️️️️
Д. Икоко
80'
Желтая карточка
Д. Гольдар
79'
79'
Замена
М. Браун
️️️️
К. Струски
71'
Замена
Ш. Бабика
️️️️
В. Николич
Замена
М. Танкович
️️️️
П. Бочкай
59'
Замена
P. Twumasi
️️️️
О. Валакари
59'
Замена
М. Мельюсо
️️️️
B. Tavares
58'
30'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
21
Patrick Twumasi
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Морган Браун
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Мариуш Степински
ЦФ
2-3-1-4
1
Ивушич
44
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
5
Гольдар
49
11
Маседа
30
Драгомир
4-1-2-3
1
Алвес
19
Сане
31
Кажу
5
Мукету-Муссунда
28
Урошевич
37
Сзоке
22
Николич
23
Струски
14
Гомис
9
Кокорин
7
Монтнор
49
22
Мельюсо
22
Мельюсо
49
88
Пепе
36
Кане
36
Кане
88
Пепе
8
Валакари
21
21
8
Валакари
32
Икоко
23
Деметриу
23
Деметриу
32
Икоко
12
Бочкай
22
Танкович
22
Танкович
12
Бочкай
23
Струски
5
Браун
5
Браун
23
Струски
14
Гомис
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Гомис
22
Николич
80
Бабика
80
Бабика
22
Николич
Остались в запасе
Пафос
Арис
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Пафос - Арис
1
1
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
16
Офсайды
3
4
Сейвы
4
3
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
Посещаемость:
60
Новости команд
Все
Пафос
Арис
Орлов высказался о перспективах Дзюбы и Кокорина вернуться в футбол
13:13
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Аталанта» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Орлов высказался о перспективах Дзюбы и Кокорина вернуться в футбол
13:13
Шпилевский: «Кокорин не сильно разочарован, что остался без клуба»
16 октября
В «Оренбурге» высказались о трансфере Кокорина
15 июня
3
«Балтика» отказалась от трех экс-форвардов сборной России
9 июня
2
Бывший тренер Кокорина возглавит «Бешикташ»
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+