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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Кармиотисса
Омония - Кармиотисса: обзор матча 16 декабря 2023
Омония
16.12.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кармиотисса
21'
Р. Безус
58'
А. Какулис (П)
38'
A. Katsantonis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Кармиотисса
Желтая карточка
П. Псалтис
90'
+4
87'
Замена
S. Panteli
️️️️
R. Gradinaru
87'
Замена
Д. Теодору
️️️️
А. Думбия
Замена
А. Франссон
️️️️
Р. Безус
87'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
82'
Замена
В. Шимич
️️️️
В. Семеду
77'
Желтая карточка
Л. Лоизу
70'
68'
Желтая карточка
D. Malone
60'
Желтая карточка
J. Suk
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Какулис
58'
Желтая карточка
С. Кулибали
42'
42'
Желтая карточка
S. Tsoukalas
38'
ГОЛ! 1:1!
A. Katsantonis
25'
Желтая карточка
А. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
15
Stelios Panteli
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3-2-2-1-2
98
Узохо
5
Кулибали
5
Панайоту
31
Кусулос
6
Сиприано
17
Псалтис
19
Бачиру
90
Безус
10
Семеду
9
Какулис
75
Лоизу
4-2-1-2
99
Анестис
25
26
Христофору
29
24
5
8
7
Думбия
20
Лукили
10
90
Безус
7
Франссон
7
Франссон
90
Безус
10
Семеду
21
Шимич
21
Шимич
10
Семеду
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
7
Думбия
11
Теодору
11
Теодору
7
Думбия
24
15
15
24
Остались в запасе
Омония
Кармиотисса
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Кармиотисса
3
4
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
2
Нарушения
8
9
Сейвы
2
1
Удары мимо ворот
3
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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