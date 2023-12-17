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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Неа Саламис Фамагуста
Аполлон - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 17 декабря 2023
Аполлон
17.12.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
0 : 2
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
18'
F. Durmishaj
32'
Л. Нарсинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Неа Саламис Фамагуста
Желтая карточка
Т. Теки
90'
+9
Замена
G. Malekkidis
️️️️
М. Юрчевич
71'
61'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
V. Fernandez
61'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
M.
46'
Замена
П. Конате
️️️️
S. Leuko
Замена
А. Сагаль
️️️️
G. Pontikou
46'
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
М. Крменчик
46'
Замена
Э. Перец
️️️️
В. Костаке
46'
Желтая карточка
G. Ekpolo
45'
+5
44'
Желтая карточка
S. Leuko
32'
ГОЛ! 0:2!
Л. Нарсинг
Замена
J. Skjelvik
️️️️
М. Пейберне
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
F. Durmishaj
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
30
Андреас Панайоту
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
8
Miguelito
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
77
Исраэль Колл
ЦП
7
Эльель Перец
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
2-3-1-4
41
Левенбург
4
Юрчевич
14
Пейберне
30
Панайоту
5
Теки
25
Кириаку
20
Костаке
22
21
21
Крменчик
43
Маркеш
3-3-4
30
22
Сержиу
78
6
Даткович
8
16
Бехарано
80
10
25
7
Нарсинг
24
14
Пейберне
3
3
14
Пейберне
20
Костаке
7
Перец
7
Перец
20
Костаке
4
Юрчевич
14
14
4
Юрчевич
21
28
Сагаль
28
Сагаль
21
21
Крменчик
77
77
21
Крменчик
24
22
Конате
22
Конате
24
10
30
30
10
8
11
Кузманович
11
Кузманович
8
Остались в запасе
Аполлон
Неа Саламис Фамагуста
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
77
Исраэль Колл
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
77
Исраэль Колл
ЦП
7
Кевин Варга
ЛВ
Остались в запасе
98
Giannis Kalanidis
ВР
3
Giorgos Katsikas
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Аполлон - Неа Саламис Фамагуста
3
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
7
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
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