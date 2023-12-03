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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - АЕЗ Закакиу
Кармиотисса - АЕЗ Закакиу: обзор матча 03 декабря 2023
Кармиотисса
03.12.2023, воскресенье, 17:30
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
1 : 1
Завершен
АЕЗ Закакиу
34'
A. Katsantonis
56'
J. Ruíz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - АЕЗ Закакиу
Вторая желтая
D. Malone
90'
+4
Замена
Д. Теодору
️️️️
N. Foor
88'
81'
Желтая карточка
Дельмиру
Замена
K. Rossi
️️️️
К. Лукили
81'
Замена
J. Suk
️️️️
Л. Ньюпорт
61'
Желтая карточка
D. Malone
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
J. Ruíz
46'
Замена
A. Frangos
️️️️
A. David Reynolds
46'
Замена
I. Chatzivasilis
️️️️
К. Роша
ГОЛ! 1:0!
A. Katsantonis
34'
Желтая карточка
К. Лукили
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
20
Карим Лукили
ЦФ
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
30
Николя Дигини
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
88
Pomi Sagesse Exauce Nzaou
ЦФ
3-3-1-3
99
Анестис
24
29
25
Ньюпорт
5
10
8
7
Думбия
20
Лукили
15
10
4-4-2
99
2
27
13
Дельмиру
33
10
Роша
10
30
6
Опоку Сарфо
18
30
Дигини
10
11
Теодору
11
Теодору
10
10
23
23
10
10
Роша
26
26
10
Роша
Остались в запасе
Кармиотисса
АЕЗ Закакиу
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
88
Pomi Sagesse Exauce Nzaou
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
81
Stavrou Dimitris
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
88
Pomi Sagesse Exauce Nzaou
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - АЕЗ Закакиу
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Dimotiko Stadio Pano Polemidias, Pano Polemidia
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