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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Кармиотисса
Докса Катокопиас - Кармиотисса: обзор матча 27 ноября 2023
Докса Катокопиас
27.11.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кармиотисса
17'
Д. Велкоски
22'
N. Trujić
9'
N. Foor (П)
37'
В. Кириаку (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Кармиотисса
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
B. Alceus
84'
84'
Замена
J. Suk
️️️️
A. Neofytou
Замена
M. Stylianou
️️️️
А. Пурич
84'
73'
Замена
Д. Теодору
️️️️
A. Katsantonis
73'
Замена
S. Panteli
️️️️
R. Gradinaru
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
N. Trujić
70'
Замена
M. Muhammed
️️️️
В. Кириаку
58'
37'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Кириаку
ГОЛ! 2:1!
N. Trujić
22'
ГОЛ! 1:1!
Д. Велкоски
17'
16'
Желтая карточка
R. Gradinaru
Желтая карточка
B. Alceus
15'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
N. Foor
7'
Пенальти не реализован!
N. Foor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Кармиотисса
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
20
Карим Лукили
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
4-1-1-4
61
15
Пурич
23
Антониадес
35
Велкоски
32
Кириаку
25
Кириаку
21
30
9
7
88
Асанте
4-3-2
99
Анестис
25
29
25
Ньюпорт
24
5
10
8
75
10
32
Кириаку
26
26
32
Кириаку
15
Пурич
28
28
15
Пурич
21
8
Трайчевски
8
Трайчевски
21
7
97
97
7
10
11
Теодору
11
Теодору
10
24
15
15
24
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Кармиотисса
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
20
Карим Лукили
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
31
Daniel Antosch
ВР
28
Angelis Angeli
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
20
Карим Лукили
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Кармиотисса
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
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