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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Пафос
Этникос - Пафос: обзор матча 11 ноября 2023
Этникос
11.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
1 : 4
Завершен
Пафос
12'
М. Илия (П)
32'
О. Валакари (П)
45+6'
Ж. Маседа
63'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Пафос
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
E. Cabrera
78'
71'
Замена
B. Tavares
️️️️
М. Танкович
71'
Замена
P. Twumasi
️️️️
О. Валакари
71'
Замена
️️️️
Пепе
Замена
Д. Энем
️️️️
М. Илия
68'
63'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Маседа
Замена
V. Bradonjić
️️️️
M. Peratikos
57'
Желтая карточка
К. Ристевски
52'
50'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Дразич
46'
45'
+6
ГОЛ! 1:2!
Ж. Маседа
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Валакари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Илия
12'
11'
Желтая карточка
Ж. Маседа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
6
Marios Peratikos
ЦЗ
23
Manuel De Iriondo
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Этникос
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
22
Джей Энем
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
2-2-5
1
Панайи
2
Иоанну
6
23
6
Спировски
30
20
71
Дразич
70
Илия
12
1-4-1-4
1
Ивушич
28
Рус
88
Пепе
6
Пеладжо
8
Валакари
25
Наме
12
Бочкай
11
Маседа
22
Танкович
5
Гольдар
23
Деметриу
71
Дразич
4
Ристевски
4
Ристевски
71
Дразич
70
Илия
22
Энем
22
Энем
70
Илия
6
20
20
6
30
23
23
30
8
Валакари
21
21
8
Валакари
22
Танкович
49
49
22
Танкович
Остались в запасе
Этникос
Пафос
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
33
Andreas Stavrinou
ВР
1
Душан Маркович
ВР
16
Lucas Bijker
ЦЗ
47
Adreas Perdios
ЦП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Этникос - Пафос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Dasaki Stadium, Achna
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