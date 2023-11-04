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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Неа Саламис Фамагуста
Арис - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 04 ноября 2023
Арис
04.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
2 : 1
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
67'
Я. Гомис
90'
Я. Гомис
54'
D. Dorregaray
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Неа Саламис Фамагуста
ГОЛ! 2:1!
Я. Гомис
90'
89'
Желтая карточка
D. Celea
86'
Желтая карточка
M. Christodoulou
Желтая карточка
М. Степински
84'
80'
Замена
D. Celea
️️️️
F. Durmishaj
Желтая карточка
Ю. Сзоке
77'
71'
Замена
M. Christodoulou
️️️️
П. Конате
ГОЛ! 1:1!
Я. Гомис
67'
Замена
М. Степински
️️️️
М. Маямбела
65'
63'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Л. Нарсинг
60'
Желтая карточка
Д. Бехарано
54'
ГОЛ! 0:1!
D. Dorregaray
Замена
А. Шуманский
️️️️
В. Николич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
14
Янник Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Па Конате
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
6
Daniel Celea
ЦЗ
6
Нико Даткович
ЦЗ
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
31
Кажу
37
Сзоке
22
Николич
21
Маямбела
14
Бенгтссон
80
Бабика
14
Гомис
3-3-4
1
22
Сержиу
22
Конате
78
44
16
Бехарано
80
7
Нарсинг
21
22
25
21
Маямбела
14
Степински
14
Степински
21
Маямбела
22
Николич
99
Шуманский
99
Шуманский
22
Николич
25
6
6
25
22
Конате
26
26
22
Конате
7
Нарсинг
30
30
7
Нарсинг
Остались в запасе
Арис
Неа Саламис Фамагуста
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
30
Tasos Kissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
7
Джейден Монтнор
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
18
Antonis Katsiaris
ЦП
8
Miguelito
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - Неа Саламис Фамагуста
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tehrany, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
30 из 10700 зрителей (0%)
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