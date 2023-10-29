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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - Пафос
Аполлон - Пафос: обзор матча 29 октября 2023
Аполлон
29.10.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
0 : 3
Завершен
Пафос
21'
М. Танкович (П)
45+5'
Ж. Маседа
60'
Ж. Маседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Пафос
80'
Желтая карточка
Д. Икоко
Замена
М. Крменчик
️️️️
П. Маркеш
80'
75'
Замена
️️️️
Ж. Маседа
Замена
К. Варга
️️️️
М. Юрчевич
70'
67'
Замена
А. Рус
️️️️
J. Kvida
60'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Маседа
58'
Замена
P. Twumasi
️️️️
Пепе
58'
Замена
О. Валакари
️️️️
Бруно
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
B. Abdurahimi
54'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Э. Перец
54'
46'
Желтая карточка
J. Kvida
Замена
G. Malekkidis
️️️️
В. Костаке
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Ж. Маседа
34'
Желтая карточка
Пепе
30'
Желтая карточка
Бруно
Красная карточка
Х. Кириаку
28'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
7
Бруно
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
8
Онни Валакари
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
3-2-1-4
41
Левенбург
4
Юрчевич
2
Дариква
14
Пейберне
5
Теки
25
Кириаку
20
Костаке
22
7
Перец
77
43
Маркеш
2-2-1-5
1
Ивушич
32
Икоко
44
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
7
Бруно
5
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
11
Маседа
7
Перец
20
Шполярич
20
Шполярич
7
Перец
77
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
77
4
Юрчевич
7
Варга
7
Варга
4
Юрчевич
20
Костаке
14
14
20
Костаке
43
Маркеш
21
Крменчик
21
Крменчик
43
Маркеш
44
28
Рус
28
Рус
44
7
Бруно
8
Валакари
8
Валакари
7
Бруно
88
Пепе
21
21
88
Пепе
Остались в запасе
Аполлон
Пафос
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
23
Мариус Деметриу
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Аполлон - Пафос
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Франческо Фурно
(Рим)
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
80 из 10700 зрителей (0%)
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