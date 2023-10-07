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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - АЕЗ Закакиу
Омония - АЕЗ Закакиу: обзор матча 07 октября 2023
Омония
07.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
3 : 3
Завершен
АЕЗ Закакиу
18'
А. Какулис
49'
В. Семеду
88'
С. Алиум
9'
Y. Castro
85'
К. Роша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - АЕЗ Закакиу
ГОЛ! 3:2!
С. Алиум
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Роша
Замена
С. Алиум
️️️️
В. Семеду
81'
77'
Желтая карточка
J. Ruíz
Замена
Р. Безус
️️️️
К. Ансарифард
70'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
А. Франссон
63'
59'
Замена
К. Роша
️️️️
A. Frangos
ГОЛ! 2:1!
В. Семеду
49'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
46'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Мэтьюз
46'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
39'
35'
Желтая карточка
Н. Дигини
ГОЛ! 1:1!
А. Какулис
18'
9'
ГОЛ! 0:1!
Y. Castro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
23
A. Frangos
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
8
Морету Кассама
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
4-3-1-2
40
Фабиано
26
Лецяск
5
Панайоту
2
Мэтьюз
73
Милетич
19
Бачиру
7
Франссон
21
Шимич
10
Семеду
17
Ансарифард
9
Какулис
3-4-3
99
27
2
33
10
6
Опоку Сарфо
30
23
30
Дигини
17
26
2
Мэтьюз
17
Псалтис
17
Псалтис
2
Мэтьюз
17
Ансарифард
90
Безус
90
Безус
17
Ансарифард
7
Франссон
8
Харалампус
8
Харалампус
7
Франссон
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
10
Семеду
17
Алиум
17
Алиум
10
Семеду
23
10
Роша
10
Роша
23
Остались в запасе
Омония
АЕЗ Закакиу
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
1
Bojan Milosavljević
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
18
Valdy Matongo
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - АЕЗ Закакиу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
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