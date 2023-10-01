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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Омония
Докса Катокопиас - Омония: обзор матча 01 октября 2023
Докса Катокопиас
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
1 : 3
Завершен
Омония
26'
B. Sadik (П)
81'
В. Семеду
86'
К. Ансарифард (П)
90+8'
М. Сиприано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Омония
90'
+8
ГОЛ! 1:3!
М. Сиприано
90'
+3
Пенальти не реализован!
А. Какулис
86'
Желтая карточка
К. Ансарифард
Желтая карточка
A. Pantić
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Ансарифард
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Семеду
Замена
A. Secerovic
️️️️
Г. Фофана
79'
79'
Замена
П. Захариу
️️️️
А. Мэтьюз
79'
Замена
А. Франссон
️️️️
Р. Безус
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
B. Alceus
70'
Замена
A. Nabi
️️️️
N. Trujić
70'
65'
Желтая карточка
А. Какулис
Желтая карточка
M. Stylianou
63'
61'
Замена
Ф. Бачиру
️️️️
Х. Харалампус
61'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
В. Шимич
Замена
G. Vlijter
️️️️
B. Sadik
60'
46'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Я. Кусулос
Желтая карточка
Д. Шишковски
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
B. Sadik
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
27
Гессума Фофана
ЦП
21
Bryan Alceus
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
30
Ernest Antwi
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
3-2-2-3
1
Шишковски
2
23
Антониадес
28
15
Пурич
32
Кириаку
27
Фофана
21
88
Асанте
9
7
3-2-2-2-1
40
Фабиано
31
Кусулос
73
Милетич
2
Мэтьюз
5
Панайоту
6
Сиприано
90
Безус
21
Шимич
8
Харалампус
10
Семеду
9
Какулис
27
Фофана
22
22
27
Фофана
21
97
97
21
7
10
10
7
9
39
39
9
90
Безус
7
Франссон
7
Франссон
90
Безус
8
Харалампус
19
Бачиру
19
Бачиру
8
Харалампус
2
Мэтьюз
17
Захариу
17
Захариу
2
Мэтьюз
31
Кусулос
17
Ансарифард
17
Ансарифард
31
Кусулос
21
Шимич
75
Лоизу
75
Лоизу
21
Шимич
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Омония
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
26
Musa Muhammed
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
25
Titos Prokopiou
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
Главный тренер
Костас Саккас
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Докса Катокопиас - Омония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
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2 : 0
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