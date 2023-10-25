Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Этникос
Неа Саламис Фамагуста - Этникос: обзор матча 25 октября 2023
Неа Саламис Фамагуста
25.10.2023, среда, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
4 : 0
Завершен
Этникос
20'
A. Diakite
41'
F. Durmishaj
83'
D. Dorregaray
89'
D. Dorregaray (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Этникос
ГОЛ с пенальти! 4:0!
D. Dorregaray
89'
88'
Вторая желтая
M. Peratikos
87'
Замена
M. Pechlivanis
️️️️
М. Илия
ГОЛ! 3:0!
D. Dorregaray
83'
Замена
D. Dorregaray
️️️️
G. Papageorgiou
71'
67'
Замена
K. Ilia
️️️️
Д. Дразич
Замена
M.
️️️️
Л. Нарсинг
60'
Замена
V. Fernandez
️️️️
Н. Кузманович
60'
57'
Желтая карточка
V. Bradonjić
46'
Желтая карточка
M. Peratikos
Замена
D. Celea
️️️️
Н. Даткович
46'
46'
Замена
P. Lipski
️️️️
С. Спировски
46'
Замена
V. Bradonjić
️️️️
M. De Iriondo
ГОЛ! 2:0!
F. Durmishaj
41'
28'
Желтая карточка
Э. Ломотей
26'
Желтая карточка
Д. Дразич
ГОЛ! 1:0!
A. Diakite
20'
3'
Желтая карточка
П. Иоанну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
80
Carlitos
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
Этникос
1
Костас Панайи
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
6
Стефан Спировски
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
30
Enzo Cabrera
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
6
Daniel Celea
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
3-3-1-3
1
6
Даткович
78
22
Сержиу
16
Бехарано
80
30
11
Кузманович
24
7
Нарсинг
25
2-1-2-4
1
Панайи
6
2
Иоанну
12
Ломотей
6
Спировски
23
12
71
Дразич
70
Илия
30
6
Даткович
6
6
6
Даткович
7
Нарсинг
8
8
7
Нарсинг
30
21
21
30
11
Кузманович
10
10
11
Кузманович
6
Спировски
20
20
6
Спировски
71
Дразич
25
25
71
Дразич
70
Илия
23
23
70
Илия
23
20
20
23
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Этникос
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
José Gomes
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
22
Па Конате
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Остались в запасе
1
Душан Маркович
ВР
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
23
José Gomes
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Этникос
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Новости команд
Все
Неа Саламис Фамагуста
Этникос
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
Черышев отдал 2 голевые передачи за 7 минут в матче «Красавы»
20 апреля
Кокорин помог «Арису» одержать крупную победу
2025.01.26 23:28
1
Кокорин вышел на поле впервые с августа
2024.10.21 08:11
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+