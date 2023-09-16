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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - АЕЗ Закакиу
Докса Катокопиас - АЕЗ Закакиу: обзор матча 16 сентября 2023
Докса Катокопиас
16.09.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
1 : 3
Завершен
АЕЗ Закакиу
60'
Э. Асанте
19'
I. Chatzivasilis
37'
M. Sifneos
89'
Y. Castro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - АЕЗ Закакиу
Замена
B. Dja DjÃ©djÃ©
️️️️
M. Stylianou
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:3!
Y. Castro
Замена
M. Muhammed
️️️️
A. Nabi
85'
Замена
️️️️
Д. Трайчевски
85'
Желтая карточка
G. Vlijter
68'
63'
Замена
Н. Дигини
️️️️
I. Chatzivasilis
ГОЛ! 1:2!
Э. Асанте
60'
Желтая карточка
M. Stylianou
43'
37'
ГОЛ! 0:2!
M. Sifneos
19'
ГОЛ! 0:1!
I. Chatzivasilis
9'
Желтая карточка
А. Опоку Сарфо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
4
Валентинос Сиелис
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
8
Душко Трайчевски
ОП
10
Adil Nabi
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
13
Дельмиру
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
10
Alastair David Reynolds
ЦП
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
3-3-4
1
Шишковски
28
23
Антониадес
2
4
Сиелис
8
Трайчевски
32
Кириаку
10
9
88
Асанте
30
4-3-3
99
13
Дельмиру
2
33
27
10
6
Опоку Сарфо
30
26
29
17
10
26
26
10
21
21
28
97
97
28
26
30
Дигини
30
Дигини
26
Остались в запасе
Докса Катокопиас
АЕЗ Закакиу
15
Алекса Пурич
ЦЗ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Остались в запасе
15
Алекса Пурич
ЦЗ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
8
Fostave Mabani
ЦЗ
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
21
Konstantinos Michailidis
ЦП
7
Francisco Roldan Lupiañez
ЦП
79
Andreas Kkostis
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - АЕЗ Закакиу
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
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