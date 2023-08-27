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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Неа Саламис Фамагуста - Аполлон
Неа Саламис Фамагуста - Аполлон: обзор матча 27 августа 2023
Неа Саламис Фамагуста
27.08.2023, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аполлон
68'
G. Papageorgiou
45+4'
М. Юрчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неа Саламис Фамагуста - Аполлон
89'
Желтая карточка
Н. Дигини
80'
Замена
В. Костаке
️️️️
B. Abdurahimi
80'
Замена
️️️️
Т. Дариква
80'
Замена
Н. Дигини
️️️️
М. Крменчик
ГОЛ! 1:1!
G. Papageorgiou
68'
Желтая карточка
Д. Бехарано
65'
Замена
M.
️️️️
F. Durmishaj
63'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Л. Нарсинг
63'
56'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Перец
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
М. Юрчевич
45'
Желтая карточка
Т. Дариква
39'
Желтая карточка
Э. Перец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
80
Carlitos
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
24
Serge Leuko
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Петрос Психас
ПВ
30
Николя Дигини
ЦФ
75
Sotiris Foti
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
3-2-5
1
6
Даткович
78
22
Сержиу
80
18
24
22
21
25
7
Нарсинг
3-2-5
41
Левенбург
14
Пейберне
2
Дариква
4
Юрчевич
25
Кириаку
77
Колл
21
Крменчик
77
28
Сагаль
7
Перец
22
25
8
8
25
7
Нарсинг
30
30
7
Нарсинг
7
Перец
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Перец
77
20
Костаке
20
Костаке
77
21
Крменчик
30
Дигини
30
Дигини
21
Крменчик
Остались в запасе
Неа Саламис Фамагуста
Аполлон
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Sotiris Foti
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
10
Victor Fernandez
ЦФ
99
Osman Koroma
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Sotiris Foti
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Неа Саламис Фамагуста - Аполлон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
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