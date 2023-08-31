Введите ваш ник на сайте

ПАОК - Хартс

31.08.2023, Четверг, 20:30 мск Салоники, стадион Тумба Лига конференций, 4 раунд , ответный матч ПАОК - Хартс
Первый матч: 0 - 0
...
Матч начнется в 20:30 мск
Лига конференций (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 24 августа, четверг 21:45 Хартс ПАОК
...
  • Читайте нас: 