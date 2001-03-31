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Крылья Советов - Торпедо

31.03.2001, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России, 3 тур Крылья Советов - Торпедо
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:1 Крылья Советов
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Крылья Советов 3:2 Торпедо
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Торпедо 3:1 Крылья Советов
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Торпедо
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Торпедо 0:1 Крылья Советов
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Торпедо
Чемпионат России 1996
31 тур
12 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Торпедо
14 тур
2 июля, вторник 00:00 Торпедо 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Торпедо
14 тур
1 июля, суббота 00:00 Торпедо 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
22 тур
31 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Торпедо
12 тур
14 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
30 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 2:2 Крылья Советов
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 20 тур
12 августа, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Торпедо
Первый этап, 2 тур
1 апреля, среда 00:00 Торпедо 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 9 4 56:30 +26 60
2. Локомотив 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Зенит 30 16 8 6 52:35 +17 56
4. Торпедо М 30 15 7 8 53:42 +11 52
5. Крылья Советов 30 14 7 9 38:23 +15 49
6. Сатурн 30 13 8 9 45:22 +23 47
7. ЦСКА 30 12 11 7 39:30 +9 47
8. Сокол 30 12 5 13 31:42 -11 41
9. Динамо М 30 10 8 12 43:51 -8 38
10. Ротор 30 8 8 14 38:42 -4 32
11. Алания 30 8 8 14 31:47 -16 32
12. Ростов 30 8 8 14 29:43 -14 32
13. Анжи 30 7 11 12 28:34 -6 32
14. Москва 30 7 10 13 22:35 -13 31
15. Факел 30 8 4 18 30:53 -23 28
16. Черноморец Нв 30 5 8 17 19:54 -35 23
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